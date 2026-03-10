今回はホームセンター コーナン江戸川船堀店を訪ね、日曜大工向けで売れている電動工具を取材しました。2025年12月にオープンした同店は、プロ向け店舗「コーナンPRO」も併設しており、多くの電動工具はそちらに並べられています。低価格帯から中上級者向けまで並べられており、日曜大工目的の人もプロも幅広いラインアップから品定めできるつくりです。季節家電とは違って1年を通して在庫が安定しているジャンルですが、同店の益