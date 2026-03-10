日本イーライリリーと田辺ファーマは3月3日、肥満症の理解促進を目的とした「その肥満、肥満症かも!」プロジェクトの発表記者会見を開催した。日本肥満症予防協会 理事長の宮崎滋氏が登壇したほか、ゲストとしてお笑いコンビ・見取り図も登場。肥満と肥満症の違いや社会的な誤解について語られ、肥満症への理解を深めるための〇×クイズや川柳企画が実施された。○医師が解説――肥満と肥満症はどう違う?イベントではまず、日本肥