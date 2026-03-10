シント＝トロイデン松澤海斗が決勝点を記録ベルギー1部シント＝トロイデンVVは、現地時間3月8日のセルクル・ブルージュ戦に2-1で勝利を収めた。プラチナスポンサーを務めるにしたんクリニックの西村誠司社長はこの試合を現地観戦し、10日にはTikTokで会場の様子を発信している。1-1の同点で迎えた後半41分、左サイドでボールを持った途中出場のFW松澤海斗は、MF伊藤涼太郎にパスを預けるとそのままスプリント。スルーパスでの