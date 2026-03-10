【第4話】 3月10日 公開 第4話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は3月10日、高橋ヒロシ氏によるマンガ「ダストランド」第4話をヤンチャンWebとチャンピオンクロスで公開した。 第4話では、戦いを終えたヒバリは、喧嘩相手で複雑な家庭環境のタマを気に掛ける。時は経ち、少年たちが小学校を卒業し中学生に。百日紅中学での日々が始まる。 チャンピオンクロス「ダストランド」のペー