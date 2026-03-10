起業家の溝口勇児氏が、9日配信のYouTubeチャンネル『NoBorder News』に出演。高市早苗首相の名前を冠した仮想通貨「SANAE TOKEN」について、改めて謝罪した。【動画】溝口勇児氏「SANAE TOKEN」騒動を改めて謝罪溝口氏は「まずは、国会や外交日程で、多忙な高市総理や政府に、多大なご迷惑と混乱を、お招きしてしまったことに関しては、本当に深くお詫び申し上げたいなと思っています」とコメント。「高市総理もそうですし、