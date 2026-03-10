スポーツツアラーを主要機種に謳ったのはカワサキだけ！ カワサキは、Ninjaのネーミングで一世を風靡したGPZ900Rでもわかるように、そのパフォーマンスで頂点を狙いつつ、デザインやキャラクターに他のメーカーとは明確に異なる個性を大切にしてきた。このコンセプトでフラッグシップはGPZ1000RX、ZX-10と繋ぎ、1990年にはZZR1100が圧倒的なボリューム感とグラマラスな曲面で