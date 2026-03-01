2·î16Æü¤è¤êABEMA¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶ÈÊÔ2026¡Ù¡Ê°Ê²¼¡§º£Æü¹¥¤­¡Ë¡£¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬3Çñ4Æü¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢±¿Ì¿¤ÎÎø¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢»þ¤Ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¡¢»×¤ï¤º¶»¤¬¥­¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀÄ½Õ¤ÈÎøÌÏÍÍ¤¬°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¤¢¤ä¤Ê¡Ê³ëÀ¾°ÉÌéºÚ¡Ë¤ËÁÛ¤¤¤ò¹ð¤²¤¿¤¤¤ª¤¦¡Ê±ÝÅÄ°ì²¦¡Ë¡Ë °Ê²¼¤è¤ê¡¢3·î9Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿4ÏÃ¡Ê15Ê¬³ÈÂç¥¹¥Ú