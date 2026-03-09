月9（フジテレビ系月曜21時枠）で放送されている『ヤンドク！』は、元ヤンキーの脳外科医が主人公の医療ドラマだ。 参考：メンチを切る橋本環奈＆小林虎之介、涙する八木勇征『ヤンドク！』第9話場面写真公開 主人公の田上湖音波（橋本環奈）はヤンキーだったが、バイク事故で友達を亡くしたことをきっかけに医者になりたいと思い、猛勉強の末に脳神経外科医となった。口調こそ乱暴だが患者のことを第一に考え