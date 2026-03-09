食楽web 元町中華街エリアにある『ザ・ゲートホテル横浜 by HULIC』で、クラフトビールとスイーツを組み合わせたユニークなアフタヌーンティーが楽しめると聞き、訪れてみました。平日限定の「AFTERNOON TEA with SPRING VALLEY BREWERY」で、クラフトビールとアフタヌーンティーのペアリングを楽しむという大人向けの内容です。 会場となるのは、ホテル12階にあるBar