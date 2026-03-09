＜ブルーベイLPGA最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞最終日の一組前でスタートした竹田麗央と首位の4打差は、じわりじわりと縮まっていった。4番パー3で3パットのボギーを先に喫したものの、6番でバーディ。最大瞬間風速12m/sの強風で上位勢が苦しむ中、粘り強いプレーを続けた。〈連続写真〉どこが変わった？竹田麗央の新スイング12番でバーディを奪うと、トータル9アンダーで初めて首位