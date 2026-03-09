竹田麗央は連覇ならず 勝負を分けた4ホール「接戦だったのでもったいない」
＜ブルーベイLPGA 最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞最終日の一組前でスタートした竹田麗央と首位の4打差は、じわりじわりと縮まっていった。4番パー3で3パットのボギーを先に喫したものの、6番でバーディ。最大瞬間風速12m/sの強風で上位勢が苦しむ中、粘り強いプレーを続けた。
〈連続写真〉どこが変わった？ 竹田麗央の新スイング
12番でバーディを奪うと、トータル9アンダーで初めて首位に並んだ。すると、実測508ヤードの14番パー5で2オンに成功。好機だったが、イーグルトライは「ガツンと入ってしまった」とオーバーして3パットのパー。頭ひとつ抜け出すことができなかった。15番で再び2メートルのバーディチャンスをつくったが、「最後に切れてしまった。ちょっと弱かった。リズムが悪かったんだと思います」とわずかにカップに沈まず。ギアを上げたい終盤に足踏みしてしまった。16番パー3ではラフからのアプローチが寄らずにボギー、17番ではウェッジで打てる2打目でグリーン右のくぼ地に外し、アプローチが土手を登り切らずに足元に戻ってくるミスでダブルボギー。惜しくも優勝争いから脱落。大会連覇はならなかった。最終日は3バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「73」。首位と4打差のトータル7アンダー・5位タイで大会を終えた。「途中までいい感じでプレーできていた。接戦だったので、ボギー、ダボがもったいなかったです。でも4日間、いいプレーがあったと思うし、最終日は優勝争いに絡めた。結果は悔しかったけれど、またチャンスがきたときに、いいプレーができるように頑張りたいです」と気丈に振り返った。先週の「HSBC女子世界選手権」では7試合ぶり、今季初のトップ10入りを果たし、自信をつけて海南島に入った。そしてディフェンディング大会で存在感を発揮。「ゴルフの調子は上がってきていると思う。アメリカでも自分の力を発揮できるように」と意気込む。米女子ツアーは春のアジアシリーズが終了。1週間のオープンウィークを挟んで、米本土での連戦がスタートし、シーズンが本格化する。次戦は19日開幕の「フォーティネット・ファウンダーズカップ」（米カリフォルニア州）。まずは、サウジアラビア大会を含む4連戦の疲れを日本で癒し、体のコンディションを整える。（文・笠井あかり）
