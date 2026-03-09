女優飯島直子（58）が8日までにインスタグラムを更新。検査結果を報告した。飯島は「今日はぽかぽかです花粉も飛びまくり。しんどいと思いながらも先月検査をしたらまさかの花粉症反応0という事件」と検査結果を明かした。続けて「鼻水もくしゃみも止まりませんが摩訶不思議なことあるんですねこれまで花粉症のみんなと辛さを共有してきたのにごめんなさい」と謝罪した。また「寒暖差もハゲしい時期みんな体調崩さないよう