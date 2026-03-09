不同意性交の疑いで逮捕されたＮＨＫ報道局スポーツセンターのチーフ・ディレクター中元健介容疑者（５０）がミラノ・コルティナ五輪関連で、スノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢（２７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）への密着番組を担当していたことが分かった。中元容疑者は１月、東京・渋谷区の路上を歩いていた２０代女性に声をかけてビルに連れ込み、「俺、危ない物持ってるから」などと脅し、わいせつな行為をしたとされる