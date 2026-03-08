殺害されたハメネイ師の画像を手に、反イスラエル・米国デモに参加した人＝6日、テヘラン（WANA提供、ロイター＝共同）【イスタンブール、ワシントン共同】イランのメヘル通信によると、最高指導者を選出する権限を持つ「専門家会議」のイスラム聖職者が8日、米イスラエルの攻撃で殺害されたハメネイ師の後継者が決定されたと述べた。氏名は明らかにしなかった。ハメネイ師の反米路線を継承する次男モジタバ師が有力視されていた