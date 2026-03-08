大谷は2打数2安打2四球の活躍…3回に同点弾野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は7日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に2試合連発を放つなど2打数2安打1打点、2四球の活躍だった。韓国メディアは、試合前に見せていた“振る舞い”に感動していた。大谷は初回四球で出塁すると、1点ビハインドで迎えた3回1死走者なしの第2打席で