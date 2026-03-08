大谷は2打数2安打2四球の活躍…3回に同点弾

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は7日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に2試合連発を放つなど2打数2安打1打点、2四球の活躍だった。韓国メディアは、試合前に見せていた“振る舞い”に感動していた。

大谷は初回四球で出塁すると、1点ビハインドで迎えた3回1死走者なしの第2打席では打球速度178.3キロ、高さ46メートル、角度41度の一発を右翼席に突き刺した。その後もヒット、敬遠四球と全打席で出塁し、チームの勝利に貢献した。

打席での活躍はもちろん、大谷は試合中に実に“大谷らしい”行動をしていた。侍ジャパンがリードして迎えた4回1死一塁、韓国のキム・ヘソンが同点2ランを放った時、大谷がドジャースの同僚に対して拍手を送る場面がSNS上で拡散された。そして試合後には韓国へお辞儀する場面も、韓国のプラットフォームで話題になった。

そして韓国メディア「オーマイニュース」は「大谷翔平が見せた『スーパースター』の品格」と題して大谷の行動を特集した。「実力に勝る品格……相手チームにも拍手」として、注目したのが大谷の試合前の行動だった。

同メディアは「大谷はこの日の試合前、両チームの国歌吹奏の際に韓国国歌が流れた後、日本選手の中で唯一拍手を送り、相手への敬意を示した」と言及。試合前から大谷がリスペクトを忘れない行動をしていたとし、「大谷は今回のWBCで、わずか2試合にして自身がなぜ最高のスーパースターなのかを改めて証明した」と感動を禁じ得なかった。（Full-Count編集部）