3月7日、ファッション誌『FASION SNAP』のInstagramに、女優の宮崎あおいが登場。近影を公開し、話題となっている。宮崎は、フランス・パリでおこなわれた世界的ファッションブランド「CELINE（セリーヌ）」の2026年秋冬コレクションショーに参加していた。「宮崎さんは、全身黒のテーラードジャケットのセットアップを着用して登場しました。髪型は、そんなシックな装いに映える “金髪” にイメチェン。リップは赤で、メリハ