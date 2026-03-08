3月7日、ファッション誌『FASION SNAP』のInstagramに、女優の宮崎あおいが登場。近影を公開し、話題となっている。

宮崎は、フランス・パリでおこなわれた世界的ファッションブランド「CELINE（セリーヌ）」の2026年秋冬コレクションショーに参加していた。

「宮崎さんは、全身黒のテーラードジャケットのセットアップを着用して登場しました。髪型は、そんなシックな装いに映える “金髪” にイメチェン。リップは赤で、メリハリのあるスタイルを披露し、上品でありながらもパンチのある姿を披露しました」（ファッション誌ライター）

宮崎のハイトーンカラーへの “イメチェン姿” にファンも仰天し、Xでは、

《髪染めてる、え、かわいいかわいいかわいい》

《あおいちゃんのハイトーンなかなか見たことないけど素敵すぎる、、》

《別人に見える》

と、絶賛の声があがっていた。

宮崎は、4歳で子役としてデビュー。現在40歳となり、芸歴は36年になる。女優業を長く続けているが、「髪を明るくしたことはほとんどなかった」と芸能プロ関係者がこう語る。

「宮崎さんは、黒髪やブラウンの髪色が多く、かわいらしさや清楚なイメージが強いです。髪を明るくするといっても、少し明るめなブラウン程度。今回のようなハイトーンはかなり珍しいのではないでしょうか」

2025年8月には、極秘で第4子を出産していたことが『女性セブンプラス』により報道された。現在4人の子供の母親となった宮崎だが、その活躍はパワフルだ。

「宮崎さんは、4人めを妊娠中も、映画やドラマ、CMなど次々と仕事をこなしていました。産休、育休は取得しておらず、出産後すぐにドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）がクランクイン。さらに、2026年1月から放送されているNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』にも出演しており、勢いはとどまることを知りません」（前出・芸能プロ関係者）

そのパワフルさが、息長く活躍できる理由なのかも。