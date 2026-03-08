【モデルプレス＝2026/03/08】タレントの川崎希が3月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女を抱っこする長男の姿を公開した。【写真】38歳3児のママタレ「癒される光景」0歳次女抱える長男の姿◆川崎希、次女を抱っこする長男の姿を公開川崎は「子育てかげとら 赤ちゃん好きみたい」とつづり、長男が次女を優しく抱きかかえる様子を披露。長男が笑顔で次女を見つめており、妹を可愛がる微笑ましい兄妹ショットとなっている