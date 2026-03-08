3児の母・川崎希、0歳次女を抱っこする長男公開「2人とも笑顔が可愛い」「優しくてイケメンなお兄ちゃん」と反響
【モデルプレス＝2026/03/08】タレントの川崎希が3月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女を抱っこする長男の姿を公開した。
【写真】38歳3児のママタレ「癒される光景」0歳次女抱える長男の姿
川崎は「子育てかげとら 赤ちゃん好きみたい」とつづり、長男が次女を優しく抱きかかえる様子を披露。長男が笑顔で次女を見つめており、妹を可愛がる微笑ましい兄妹ショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「2人とも笑顔が可愛い」「お兄ちゃん、頼もしすぎる」「癒される光景」「優しくてイケメンなお兄ちゃん」「お兄ちゃんも妹も幸せそう」「微笑ましすぎる」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳3児のママタレ「癒される光景」0歳次女抱える長男の姿
◆川崎希、次女を抱っこする長男の姿を公開
川崎は「子育てかげとら 赤ちゃん好きみたい」とつづり、長男が次女を優しく抱きかかえる様子を披露。長男が笑顔で次女を見つめており、妹を可愛がる微笑ましい兄妹ショットとなっている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「2人とも笑顔が可愛い」「お兄ちゃん、頼もしすぎる」「癒される光景」「優しくてイケメンなお兄ちゃん」「お兄ちゃんも妹も幸せそう」「微笑ましすぎる」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】