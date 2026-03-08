試合中も、そして試合後も大谷は“主役級”の存在感を示した(C)Getty Images最初から最後まで大谷翔平のスター性が際立った。3月7日、野球日本代表「侍ジャパン」はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の第2戦で、韓国代表に8-6で勝利。“宿敵”から11連勝を飾るとともに、連覇に向けて勢いを加速させる白星を手にした。【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチ