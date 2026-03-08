試合後、大谷翔平が敵ベンチに向けた一礼に韓国メディアも感嘆　偉才の“礼節”に驚きの声「敗者への配慮まで完璧だ」【WBC】

試合中も、そして試合後も大谷は“主役級”の存在感を示した(C)Getty Images

最初から最後まで大谷翔平のスター性が際立った。

3月7日、野球日本代表「侍ジャパン」はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の第2戦で、韓国代表に8-6で勝利。“宿敵”から11連勝を飾るとともに、連覇に向けて勢いを加速させる白星を手にした。

【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェック

そんな運命の日韓戦にあってグラウンド内外で異彩を放ったのが、他でもない大谷だった。ひとたび打席に立てば、ことごとく得点機へと結びつけた。この日は3回に放った特大のソロアーチを含む2打数2安打1打点、2四球と全打席で出塁。今大会の打率も.833と異次元の値を維持し、まさしく出色のパフォーマンスを披露した。

もっとも、国際的に脚光を浴びたのは、試合後の所作だった。グラウンドでナインと共に整列し、スタンドに頭を下げた大谷は、直後に相手ベンチにも脱帽して一礼。「本当に手強い素晴らしいチーム」と評したライバルへの敬意を忘れなかった。

花巻東高校時代から礼節を重んじてきた。そんな大谷の変わらぬ姿勢には、韓国メディアも感嘆。日刊紙『スポーツ朝鮮』は「敗者への配慮まで完璧だった」と試合後の挨拶シーンについてクローズアップ。もはや脱帽するしかないというムードで伝えている。