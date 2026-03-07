WBC1次ラウンド韓国戦野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。初回に3失点したがその裏、鈴木誠也外野手が反撃の2ランを放った。初回を終えて2-3と、いきなり試合が激しく動いた。韓国に3点先取されたその裏だ。四球で出塁した大谷を一塁に置き、1死二塁から3番の鈴木が右翼席へ2ランを放った。一塁を回ったところでガッツポーズ。東京ドー