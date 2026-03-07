元俳優で美容家の君島十和子さん（59）が2026年3月3日、自身のインスタグラムを更新。長女で元宝塚俳優の君島憂樹さん（28）とのオフショットを披露した。「私と娘の幸せな思い出です！」君島さんは、日本テレビ系のトークバラエティ番組「踊る！さんま御殿」の出演を報告。「長女、憂樹と出演させて頂きます」といい、憂樹さんとの親子2ショットを投稿した。君島さんは「私が初めて［テレビのレギュラー番組］で明石家さんまさん