都内に、ビデオテープをもう一度見られるようにするダビング専門店があります。「家のリフォームをしたらお宝がごっそり出てきて…」。店には客が続々と訪れます。放置すると再生できなくなる可能性もあるテープ。その中には大切な思い出が詰まっていました。■見かけなくなった様々なテープに対応東京・台東区のビルに入る「ダビングコピー革命」。訪れた客が「VHSのデータ化をお願いします」「VHSが113本と、8ミリビデオ28本」な