アメリカの音楽市場で、CDの売り上げが伸びている。スマホで簡単に音楽が聴けるにもかかわらず、CDの売り上げは1999年のピーク以降初めて2年連続で増加した。1980年代に日本で発祥したCDの価値が今、世界で再び注目されている――。■右肩下がりのCD市場が2年連続で成長ストリーミング配信全盛の昨今、CDはいわば「懐かしのメディア」との印象すら強い。だが、CDデッキにディスクを挿入して再生を待つあの興奮が、徐々にではあるが