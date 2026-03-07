冷蔵庫の残り野菜を使ったり、献立を何も思いつかない日に作ったり…野菜炒めを作る機会って意外と多くないですか？しかし、時間が経つと水気が出てきて味が変わり、食感もイマイチになりがちで、家族でバラバラにごはんを食べるときのおかずには出しにくい一品な気がします。そこで今回は、時間が経ってもシャキシャキの野菜炒めレシピを見つけたので、試しに作ってみました。春から一人暮らしになる人にもおすすめの裏技です。