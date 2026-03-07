映画『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』（以下、『ミルキー☆サブウェイ』）が公開24日間で観客動員33万人、累計興行収入4.5億円を突破。原作・監督・脚本・キャラクターデザイン・音響監督など、ほとんどの制作を1人で手がけた亀山陽平の名を聞かない日はもはやない。 参考：『銀河特急ミルキー☆サブウェイ』なぜヒット？“ショートアニメ劇場化”の成功例に 2月21日、T