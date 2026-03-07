13年ぶりに行われる、任期満了に伴う社民党の党首選が4日に告示された。早々に立候補を表明していた党首の福島瑞穂党首（70）に加え、副代表で参議院議員のラサール石井氏（70）、元副代表で前参議院議員の大椿裕子氏（52）による三つ巴の争いに。約5,200名の党員による投票が行われ、23日の開票で新党首が選出される見込みだ。ここのところ“党内の内紛”が目立っていた社民党にとって、世間からの注目を集めるチャンスであること