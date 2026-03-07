13年ぶりに行われる、任期満了に伴う社民党の党首選が4日に告示された。早々に立候補を表明していた党首の福島瑞穂党首（70）に加え、副代表で参議院議員のラサール石井氏（70）、元副代表で前参議院議員の大椿裕子氏（52）による三つ巴の争いに。約5,200名の党員による投票が行われ、23日の開票で新党首が選出される見込みだ。

ここのところ“党内の内紛”が目立っていた社民党にとって、世間からの注目を集めるチャンスであることは間違いない。「ゴタゴタが続いていますよね」と語るのは、ある地方紙記者。

「2月の衆院選での沖縄2区の立候補者をめぐり、当時副党首だった大椿氏が“私は最後まで擁立に反対した”などと街頭演説で発言。社民党の候補者に対して疑問を投げかけたことで、社民党から謝罪と撤回を求められた大椿氏は、副党首を辞任しています。

さらに騒動は収まらず、3月1日には『琉球新報』から取材を受けた大椿氏の発言に対し、社民党は公式Xで《個人の考えは自由であるが、公の場で組織の決定に異を唱えることは副代表として問題である》と異例の声明を行いました。大椿氏と福島氏やラサール氏との間には“距離”があるようですね……」（前出・地方紙記者）

4日に行われた共同出馬会見では、“しこり”を感じさせる場面も。同会見でも前述した衆院選での沖縄2区の件を問われたのだが……。

大椿氏は「党の見解と私自身の見解が異なっている部分はあるが、やはり候補者を立てるべきではなかった。一本化すべきだった」と述べ、自身の副党首辞任につながった発言を改めて肯定。

対するラサール氏は、「社民党が候補者を立てなければ野党が勝てたという話ではないが、社民党からの擁立は見送った方がいいと提言したが受け入れられず、最終的には党の決定に従った。もう少し話し合う時間があればよかった」と発言。福島氏は大椿氏の見解を否定した上で、「沖縄の中で立てたい候補者があがっていたので、その声を尊重した」とコメントした。

そんななか、6日に自身のブログを更新した大椿氏は、《13年ぶりの社民党党首選挙に大椿ゆうこが挑戦する理由》と題した記事の中で、《【実は2年前にも党首選挙に立候補しようとしてたんですが…】》と社民党の内情を“暴露”。

無投票による党首選出が続いていた社民党に疑問を抱いていた大椿氏は、《党首選となれば、テレビも新聞も、各社が絶対に報道してくれる。》と’24年の党首選への出馬を決めたものの、《「今回は立候補しないでくれ」との説得を受けたのです。》と出馬を見送るよう党内から諭されたという。

理由は、《「2020年の分裂の余波も残っているので、党内の団結を守りたい」との内容だったと記憶しています。》と語っており、《立候補を止められた腹立たしさとともに、「なぜディアに出られるこのチャンスを、自ら逃すのか？」と、その内向きな姿勢が不思議で不思議で仕方ありませんでした。》《党首選を、候補者同士の「対立」と捉えているようにも思えました。「対立」と受け止められるのが怖いの？だから、そんな場を作りたくないの？》と苦渋の決断だったことを明らかに。

このブログが公開されると、同投稿のコメント欄やXではこんな声があがった。

《党首選が分裂につながるというのもおかしな話。》

《13年ぶりって？今までそれでよかったん？そりゃ党勢なんてって話ですよね？》

《以前、党首選への立候補を止められた、て記述がものすごくひっかかったのです。》

《社民党の鎖切った内情を教えて頂きました》

（すべて原文ママ）

大椿氏はブログで《社民党をいきいきとした組織に建て直すため》、ラサール氏は事務所のXに投稿した動画で「風通しの良い党にしたい」と立候補の理由を表明していた。党首選で、社民党は生まれ変われるのだろうかーー。