森川ジョージ氏による人気漫画「はじめの一歩」の作品公式Xが更新され、4日発売の「週刊少年マガジン14号」に掲載した1515話について、編集部側の入稿ミスにより一部のセリフが入っていない状態での掲載となったことを報告。森川氏、読者に対して謝罪した。同Xに週刊少年マガジン編集部名義の文面が掲載され、「2026年3月4日（水）発売の週刊少年マガジン14号に掲載いたしました『はじめの一歩』1515話につきまして、編集部側