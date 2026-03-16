「たった10万円だし、どこに預けても大して変わらないかも……」そう思って、普通預金に預けっぱなしにしていることはないですか？決して「たかだか10万円」ではありません。この10万円をどう扱うか、その「向き合い方」こそが、将来の大きな財産を築くための大切なスタート地点になります。少額からでも「自分のお金」を意識的に管理し、大切に育てる習慣が身につけば、それは数字以上の確かな自信につながります。今回は、私たち