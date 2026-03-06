＜ダイキンオーキッドレディス2日日◇6日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞大歓声が13番グリーンを包んだ。実測147ヤードのパー3。7番アイアンを振り抜いた小祝さくらがホールインワンを達成した。【写真4枚】手術後…左腕のギプスが痛々しい「惜しいのはあるけど、いつも入らないので、ピンは筋っていたけど、さすがに入るとまでは予想していませんでした。ボールが消えた瞬間はすごくびっくりしました」