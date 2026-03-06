宮内庁は６日、三笠宮家の彬子さまが１６〜２４日、ルクセンブルクとモナコを訪問されると発表した。日本美術が専門の彬子さまはルクセンブルクの国立博物館の招待を受け、法隆寺壁画の模写作品などをテーマに講演される。モナコでは同国の元首アルベール２世公からの招待で、日本ラグビー協会名誉総裁として１２歳未満の７人制ラグビーの国際大会を観戦される。