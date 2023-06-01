モナコ ファティの買い取り行使SOCCER KING

モナコ ファティの買い取り行使

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • モナコが、バルセロナからレンタルで獲得したアンス・ファティ
  • 買い取りオプションを行使するようだと6日、移籍市場に詳しい記者が伝えた
  • ファティは今季28試合に出場して11ゴールを記録し、輝きを取り戻しつつある
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