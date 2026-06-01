◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１―０アイスランド（３１日・ＭＵＦＧ国立）アイスランド戦では、Ｗ杯メンバーから選外となったＭＦ南野拓実モナコ）、三笘薫（ブライトン）が務めた左シャドー（１トップ後方）の代役探しが注目ポイントだった。ＭＦ伊東が初めて同位置で先発したが、４５分間の出場で不発。本来右ウィングバック（ＷＢ）や右シャドーが主戦場でスピード、推進力が持ち味の伊東の前方に十分なスペー