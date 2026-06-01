南野拓実11日開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表に「メンター」の立場で同行する南野拓実（モナコ）が1日までにTikTok（ティックトック）に動画を投稿し「僕自身、できることは少ないかもしれないが、チームのために精いっぱい貢献できるように頑張りたい」と語った。主力として活躍していた南野は昨年12月に左膝の大けがを負い、W杯メンバー26人に選ばれなかった。日本サッカー協会は、日本代表がベー