《智くんのビジュがほぼそのままでプロ過ぎない？約束してた通りで本当すごい》《大野さんの体型戻したの凄すぎたんだけど！休止明け一発目のときちょっと顔丸くなったなって感じあったのに今休止前のビジュとほぼ一緒！すごすぎる！》《MV見た…大野さん完全にビジュ戻っててすごすぎ復帰明けすぐは全然寝ぼけ眼のおじいちゃんだったのにw》（すべて原文ママ）4日、国民的アイドルグループ・嵐の約5年ぶりとなる新曲『FIVE』が