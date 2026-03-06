《智くんのビジュがほぼそのままでプロ過ぎない？約束してた通りで本当すごい》

《大野さんの体型戻したの凄すぎたんだけど！休止明け一発目のときちょっと顔丸くなったなって感じあったのに今休止前のビジュとほぼ一緒！すごすぎる！》

《MV見た…大野さん完全にビジュ戻っててすごすぎ 復帰明けすぐは全然寝ぼけ眼のおじいちゃんだったのにw》（すべて原文ママ）

4日、国民的アイドルグループ・嵐の約5年ぶりとなる新曲『FIVE』が配信された。翌5日には同曲のMVも公開され、6日時点で視聴数が280万回超えと大きな話題を呼んでいる。櫻井翔（44）、相葉雅紀（43）、二宮和也（42）、松本潤（42）、大野智（45）のメンバー5人全員が揃って歌唱する姿にファンは歓喜。その中でも最も注目を集めたのが、大野のビジュアルだった。MV公開後のXには、冒頭にある通り、絶賛の声が相次いだ。

なぜ“ビジュを戻した”と騒がれるのか？ それは、活動休止中の大野の“アイドルらしからぬ”姿がキャッチされていて――。

活動休止以後は、東京と宮古島を行き来しながら、趣味の釣りなどに勤しむ生活を送っていたという大野。

「“車でいつでもアウトドアを楽しめるように”と教習所へ通い、自動車免許を取得したそうです。真っ黒に日焼けし、髭も生やしている大野さんはすっかり宮古島にも馴染み、彼の呼びかけに応じて、両親が移住を決断しました」（大野の知人）

そんな大野が’23年10月、都内で愛犬と散歩する姿を本誌はキャッチ。

「当時、旧ジャニーズ事務所（現STARTO ENTERTAINMENT）の所属タレントがエージェント契約を結ぶことになるため、個別に話し合いの場が設けられていました。大野さんも事務所と今後について話し合うために東京に戻っていたそうです」（音楽関係者）

愛犬とのツーショットという微笑ましいシーンなのだが、大野の顔は浅黒く焼けていて、あごには髭がたっぷり……。アイドル時代の彼のビジュアルとのギャップに、ネットは騒然となったのだった――。

だが、昨年5月、1587日ぶりに公の場に姿を現した大野の姿は“別人”のようだった。さらに前出のMVに登場する大野は、もはや“現役アイドル”そのもの。

“ビジュ万全”となった大野は5月31日の嵐ラストライブまで駆け抜けるつもりだろう――。