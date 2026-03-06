NTTドコモは、5月2日に東京ドームで開催されるボクシングの世界タイトルマッチ「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」を、映像配信サービス「Lemino」で独占生配信する。「ドコモ MAX／ポイ活 MAX」契約者は追加料金なしで視聴できるほか、3月6日18時から対象者向けの現地観戦チケットの先行販売が開始される。 NTTドコモ 代表取締役社長 前田義晃氏、大橋ボクシ