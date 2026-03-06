NTTドコモは、5月2日に東京ドームで開催されるボクシングの世界タイトルマッチ「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」を、映像配信サービス「Lemino」で独占生配信する。「ドコモ MAX／ポイ活 MAX」契約者は追加料金なしで視聴できるほか、3月6日18時から対象者向けの現地観戦チケットの先行販売が開始される。

NTTドコモ 代表取締役社長 前田義晃氏、大橋ボクシングジム 会長 大橋秀行氏、井上尚弥選手、中谷潤人選手、M.Tボクシングジム 会長 村野健氏

メインカードでは、4階級制覇を果たした井上尚弥と3階級制覇の中谷潤人が対戦する。アンダーカードには、井上拓真と井岡一翔による日本人対決や、武居由樹とワン・デカンの対戦など、全7試合が予定されている。

井上尚弥選手と中谷潤人選手

井上拓真選手と井岡一翔選手

Leminoでの生配信は5月31日まで視聴可能。ドコモの料金プラン「ドコモ MAX」および「ドコモ ポイ活 MAX」の契約者は、特典として追加料金なしで視聴できる。

その他のユーザーはペイ・パー・ビュー（PPV）チケットの購入が必要となる。PPVの販売価格は、事前販売が6050円～、当日販売が7150円～。Leminoプレミアム会員がPPVチケットを購入した場合、1000円相当のdポイント（期間・用途限定）が進呈される。PPVチケットの販売は3月18日12時に開始される。

東京ドームでの現地観戦チケットは、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「dカード PLATINUM」の利用者を対象とした先行先着販売が、3月6日18時～15日に実施される。座席は、アリーナSRS席の33万円～2階指定席の1万1000円が用意される。決済方法はクレジットカードまたはdカード PLATINUMで、申し込みは特設サイト内のチケット申し込みページから受け付ける。

また、東京都文京区へのふるさと納税の返礼品として、本イベントの観戦チケットや公開計量の観覧権などが用意される。ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」を通じて寄付することで、これらの返礼品を受け取れる。

NTTドコモの前田義晃社長は開催発表記者会見で、「井上選手は世界ボクシング界を象徴する存在であり、中谷選手も圧倒的な才能と実力で世界から大きな注目を集めている。世界の頂点に立つ2人が日本の地で対峙する。スポーツ史の中でも特別な試合になると確信している」と期待を寄せた。続けて「NTTドコモは歴史的な試合を、東京ドームというリアルな舞台だけでなく、映像配信サービス『Lemino』で日本全国のファンに届ける。通信と映像の力で感動をより多くの人に届けたい」と語った。

NTTドコモ 代表取締役社長 前田義晃氏