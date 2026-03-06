銀座コージーコーナーから「ミッキー&ミニー」「プーさん」「バンビ」たちと楽しむお花見スイーツ「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」が登場。さらに、春のお祝いにおすすめの、花束デザインの「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」も期間限定で販売されます☆ 銀座コージーコーナー「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）／＜ディズニー＞ハピネスケーキ」 発売日：2026年3月16日（月）販売店舗：全