銀座コージーコーナーから「ミッキー&ミニー」「プーさん」「バンビ」たちと楽しむお花見スイーツ「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」が登場。

さらに、春のお祝いにおすすめの、花束デザインの「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」も期間限定で販売されます☆

銀座コージーコーナー「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）／＜ディズニー＞ハピネスケーキ」

発売日：2026年3月16日（月）

販売店舗：全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません

銀座コージーコーナーに、ディズニーの人気のキャラクターたちがお花見を楽しんでいる様子をデザインしたプチケーキ「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」が登場。

「ミッキー&ミニー」に「くまのプーさん」と「バンビ」の仲間たちが加わった、春らしいパステルカラーのケーキです。

また、卒業・入園入学のお祝いや、1年がんばったご褒美ケーキとして、「ミッキー&フレンズ」がお祝いしているシーンをイメージし、クリームで花束をデザインしたプチデコレーションケーキも新たに発売されます☆

＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）

価格：3,300円（税込3,564円）

販売期間：2026年3月16日（月）〜4月9日（木）頃

店頭予約：予約受付中

ネット予約受付期間：2026年3月11日（水）10:00 〜4月4日（土）※ネットで予約して店舗で受け取れるサービスです

詰め合わせ内容：

上段・左から：・お花見苺タルト：生クリーム入りホイップクリームに苺を飾ったタルト・バンビ：オレンジ風味スポンジでプリン風味ホイップクリームをサンドしたケーキ・ミスバニー＆とんすけ：ピスタチオ風味ホイップクリームに黒ごまクリーム＆きなこクリームを絞ったタルト中段・左から・ピグレット：ピーチムースにピーチグラサージュで仕上げたケーキ・お花見ショート：苺風味スポンジ＆抹茶スポンジで黄桃入りホイップクリームをサンドしたケーキ・プー：チョコクリームにはちみつレモングラサージュで仕上げたタルト ※原材料の一部にはちみつを使用しているため、一歳未満の乳児には食べさせないでください下段・左から：・ミニーマウス：チョコガナッシュに苺クリームを絞ったタルト・ミッキーマウス：ホワイトチョコホイップクリームにラズベリーグラサージュで仕上げたココアタルト・桜の木の下で：桜ホイップクリームと粒あんホイップクリームのロールケーキ

「ミッキーマウス」と仲間たちがお花見を楽しんでいる様子を、9つのプチケーキにデザインした「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」

「ミッキーマウス」はトレードマークの赤いズボンをラズベリーグラサージュで仕上げたタルトで、「バンビ」はプリン風味ホイップクリームとオレンジ風味スポンジのケーキでそれぞれ表現されています。

専用のボックスにも春を感じさせる「ミッキー＆フレンズ」や『くまのプーさん』『バンビ』のアートをセレクト。

春を楽しむのにぴったりな、パステルカラーの愛らしいスイーツです☆

＜ディズニー＞ハピネスケーキ

価格：756円（税込）

販売：3月16日（月）〜4月9日（木）頃

春のパーティーシーンやごほうびにぴったりな「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」が新たに登場。

「ミッキー＆フレンズ」がお祝いをしているシーンをイメージした、ひとりじめサイズのデコレーションケーキです。

ふわふわのスポンジで黄桃入りのクリームをサンドし、苺クリームとお花の形のチョコレートで花束のように華やかに仕上げられています。

ディズニーのデザインをイメージした、楽しいひとときが過ごせる春限定スイーツ。

銀座コージーコーナーにて2026年3月16日より販売される「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」と「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」の紹介でした☆

