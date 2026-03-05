茨城・筑西市で2月、空き地の枯れ草に放火した疑いで自称アルバイトの19歳の男が逮捕されました。逮捕された筑西市に住む自称アルバイトの男（19）は、2月21日、空き地の枯れ草に火を放ち、約55平方メートルと駐車中のトラックを焼いた疑いが持たれています。警察によりますと、男は容疑を認めているということです。筑西市では2月20日以降、児童館などの建物や枯れ草が焼ける不審火が合わせて11件相次いでいて、男はこれらについ