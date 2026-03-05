ジム・ラトクリフ氏も現地で試合を観戦イングランド1部マンチェスター・ユナイテッドの下部組織に所属する16歳のFWカイ・ルーニーが、ウェストハムとのU-18プレミアリーグカップ準決勝で値千金の勝ち越しゴールを挙げた。チームを3-1の勝利と決勝進出に導いた若き才能の活躍を、英紙「Daily Mail」が報じている。試合は現地時間3月4日に行われ、ユナイテッドは先制を許す苦しい展開となった。しかし、アカデミーの新星JJ・ガブ