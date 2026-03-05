みずみずしいキャベツが出回る今こそ作りたい、フランスの蒸し煮「エチュベ」。少量の水分で蒸し煮にすることで甘みがぐっと濃くなり、やわらかに仕上がります。うまみたっぷりのソーセージとカレーの風味をプラスすれば、簡単なのに無限に食べてしまうおいしさです。『キャベツのエチュベ』のレシピ材料（2〜3人分）キャベツ……300gウインナソーセージ……３本カレー粉……適宜塩、こしょう……適宜オリーブオイル……大さじ１作