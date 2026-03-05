【水と油で蒸すだけ】でキャベツが甘うまくなる。フランスの簡単手法『エチュベ』とは

みずみずしいキャベツが出回る今こそ作りたい、フランスの蒸し煮「エチュベ」。少量の水分で蒸し煮にすることで甘みがぐっと濃くなり、やわらかに仕上がります。

うまみたっぷりのソーセージとカレーの風味をプラスすれば、簡単なのに無限に食べてしまうおいしさです。

『キャベツのエチュベ』のレシピ

材料（2〜3人分）

キャベツ……300g

ウインナソーセージ……３本

カレー粉……適宜

塩、こしょう……適宜

オリーブオイル……大さじ１

作り方

（1）キャベツはしんをV字形に切り、5cm四方に切る。ソーセージは幅5mmの斜め切りにする。

（2）フライパンにキャベツ、水1/3カップ、オリーブオイルを入れ、ふたをする。強めの中火にかけ、ふたから蒸気が出てきたら中火にし、3〜5分蒸し煮にする。ふたを取ってソーセージを加え、さっと炒める。カレー粉小さじ1/2を加えて混ぜ、塩、こしょうで味をととのえる。器に盛り、カレー粉適宜をふる。

香りがとばないよう、カレー粉は最後に。ふたをして蒸すだけで、キャベツが主役になる一皿です。

（『オレンジページCooking』究極シンプル、野菜料理より）