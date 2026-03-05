【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月5日21時から放送の『6世代で協力！ロクジェネクイズ』（読売テレビ・日本テレビ系）の番組内で繰り広げられる「本格謎解きミステリークイズ」に、SixTONES高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）と俳優の宇梶剛士演じるふたりの刑事が、“昭和大輔＆令和碧”として登場することが明らかとなった。 ■スタジオに爆弾が!? 収録スタジオとドラマがリンクする「本格謎解きミステ