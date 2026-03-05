SixTONES髙地優吾と俳優の宇梶剛士演じる刑事がバディとして大活躍!?『6世代で協力！ロクジェネクイズ』今夜放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月5日21時から放送の『6世代で協力！ロクジェネクイズ』（読売テレビ・日本テレビ系）の番組内で繰り広げられる「本格謎解きミステリークイズ」に、SixTONES高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）と俳優の宇梶剛士演じるふたりの刑事が、“昭和大輔＆令和碧”として登場することが明らかとなった。

■スタジオに爆弾が!? 収録スタジオとドラマがリンクする「本格謎解きミステリークイズ」

『6世代で協力！ロクジェネクイズ』は、10代～60代の各世代6人の芸能人がチームを組み、クイズに挑戦する「6世代協力クイズ」。“時代性”や“世代間ギャップ”がある様々なクイズに、坂上忍率いる赤組と、高橋海人（King ＆ Prince ※「高」ははしごだかが正式表記）率いる青組が挑戦する。

そして「名曲ミックスクイズ」や「国民調査クイズ」など、様々なクイズが登場する『ロクジェネクイズ』の、もうひとつの見どころとなるのが、収録スタジオとドラマがリンクする「本格謎解きミステリークイズ」。

ドラマには、俳優の宇梶剛士とSixTONES高地優吾が演じる“昭和大輔＆令和碧”という刑事がバディが登場。そして、錦鯉・長谷川雅紀も、まさかの役でドラマに参戦…!?

ドラマは「爆弾」編と「殺人事件」編の2本立てでオンエア。バラエティ番組とは思えない本格ミステリードラマに注目だ。

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系『6世代で協力！ロクジェネクイズ』

03/05（木）21:00～22:54

MC：アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）

【赤組／青組】

10代ゲスト：長浜広奈／横田真子

20代ゲスト：岩瀬洋志／高橋海人（King & Prince）★

30代ゲスト：重盛さと美／夏菜

40代ゲスト：津田篤宏（ダイアン）／みなみかわ

50代ゲスト：坂上忍★／相田翔子

60代ゲスト：浅野ゆう子／陣内孝則

※★チームリーダー

【ミステリードラマ出演】

宇梶剛士／高地優吾（SixTONES）／長谷川雅紀（錦鯉）

