5日、WBCが開幕5日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開幕した。東京ドームではプールCの初戦が行われ、チャイニーズ・タイペイ代表とオーストラリア代表が対戦。本塁打とはならなかったが、初回から強烈な当たりが飛び出すなど、東京ドームに集まったファンは、幕を開けた決戦に胸を踊らせた。初回、チャイニーズ・タイペイ代表の攻撃、先頭のフェアチャイルドが3球目を捉えると、快音を残した打球は左翼席へ。ポ